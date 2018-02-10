Неуловимый Миша

10 Февр. 2018 2018-02-10T10:27:44+03:00

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Глядя на приключения Михаила Саакашвили на Украине, трудно избавиться от ощущения, что смотришь новогодний мультфильм. Да-да, то самый, помните, где «он и третий раз ходил за елкой»? Не знаю, вы, наверное, будете смеяться, но в Киеве снова (или опять?) попытались задержать экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области (в отличие от Зоряна и Шкиряка, это один и тот же человек) Михаила Николозовича Саакашвили силами подразделения спецназа. Попытка закончилась полным фиаско.

… Стрелки часов едва перевалили за полдень, как к центральному входу отеля Fairmont в центре Киева подъехали два минивэна «Мерседес» с затемненными стеклами. По оперативным данным от хорошо законспирированного источника в окружении Саакашвили, объект проводил переговоры с иностранными консультантами в лобби отеля. Машины постояли немного, минуты две-три, во время которых командир провел последний инструктаж по захвату объекта, потом двери автомобилей синхронно разъехались и из авто сноровисто посыпались бойцы спецподразделения.

- О, смотри «Альфа» приехала, - восхищенно причмокнул пацан лет 12, от скуки изучавший рекламный плакат в витрине отеля.

- Да нет, это спецназ пограничников, - авторитетно поправил его товарищ возрастом на пару лет постарше.

Спецназ тем временем сноровисто, на полусогнутых, подошел к дверям отеля, возле которых торжественно возвышался внушительный швейцар, весь в галунах и униформе с золотым шитьем.

- Слава Украине! – отрапортовал ему в качестве приветствия командир подразделения спецназа. Это новое приветствие буквально на днях было введено в войсках премьер-министром Гройсманом, и бойцы еще не привыкли к нему, но начальство бдительно следило, чтобы она употребляли только патриотическую новую формулировку, а быть обвиненным в сепаратизме никому не хотелось.

- Героям слава, - флегматично отозвался швейцар, высморкался в ладонь и, обтерев руку о полу своего «адмиральского» костюма, поинтересовался. – И шо дальше?

- Батько, у нас задание.

- А карточка гостя есть, чтобы зайти?

- Батько, мы на задании.

- Ничого не розумию, посторонних приказано не пущать, - степенно ответил швейцар, повернулся к ним спиной и заложив руки за спину, сложил ладони лодочкой.

- Пан командир, - шепнул один из бойцов. – Ему хабара надо дать. Денег там. Чтобы пустил.

Командир скрипнул зубами – этот аспект в разработанной операции предусмотреть забыли, и финансовых резервов у него не было. Во внутреннем кармане куртки лежали 50 гривен, но это была семейная заначка, и чтобы достать ее, надо было снимать весь обвес, бронежилет и прочее защитное снаряжение. Кроме того, для этого требовалось еще и желание пожертвовать этой купюрой, которого не было от слова совсем.

- Ничого не розумию, - степенно повторил швейцар, - А начнете фулюганить, я хлопцев позову, - он махнул рукой в сторону двух шкафообразных качков, стоящих за дверями призывно мигавшей огнями гостиницы. Заметив жест шейцара, шкафы подобрались, приободрились и радостно осклабились.

- Командир, - расстелив карту отеля прямо на асфальте и водя по ней пальцем, предложил один из бойцов. – Плюньте на него, пойдем через черный ход. Этот хрен все равно от своих ворот не может отлучиться.

По знаку командира спецназ развернулся и все так же, гуськом, устремился вдоль стены отеля на другую улицу.

Заскочив через черный ход в коридор отеля, спецназ наткнулся на новое препятствие – уборщица неопределенного возраста мусолила пол коридора шваброй, обернув вокруг нее тряпку неопределенного цвета. Ведро с бурой водой она двигала шаброй, ругаясь при этом по всякому поводу. Увидев бойцов в полном снаряжении тетка даже обрадовалась.

-А, явились, аспиды, - протянула она с ласковой ненавистью. – И ходють, и ходють. И мусорють, и мусорють. Ну-ка брысь отсюда, натоптали, вишь уже, весь коридор. А ну, брысь отседова!

Она неожиданно взяла швабру наизготовку и ткнула ею в шлем первому попавшемуся бойцу. Тот от неожиданности потерял равновесие, а шлем, грохоча покатился по кафельной плитке и отколол кусок. Тетка разъярилась и погнала бойцов к входным дверям, орудуя шваброй как алебардой.

- Правов у вас нет ходить по служебным помещениям, - мстительно протянула тетка и вытолкала бойцов шваброй взашей наружу, захлопнув дверь.

На улице спецназовцев ждал новый сюрприз в лице строго одетого в штатский костюм мужчины неприметной наружности.

- Такую операцию провалили, - в сердцах щедро сплюнул он на асфальт.

- Да мы ща, - вскинулся было командир подразделения.

- Что вы ща? - издевательски переспросил в штатском.

- Вертолеты… крыша… десантируемся, - немного бессвязно прояснил командир импровизацию на тему плана новой операции.

- Поздно, - злорадно сплюнул еще раз куратор в штатском. – Как передает источник, объект уже в лифте и готов выскочить на крышу при первом сигнале. Хотите, чтобы он опять по крыше, как Карлсон скакал. Нет уж. Сворачиваемся.

И спецназ побрел к машинам, предчувствуя грядущую вздрючку от начальства.

Главным итогом операции стал сердечный приступ хорошо законспирированного источника в окружении объекта, который осознал, что никогда он еще не был так близок к провалу…

Так развивались события или не так, оставим исследователям. В реальности попытка задержания Саакашвили действительно потерпела крах, секьюрити не пустили спецназ в гостиницу, а сам Михаил Николозович чуть позже вышел к журналистам и вбил еще один гвоздь (какой уже по счету!) в крышку политического гробы занимающего пост президента Украины Петра Порошенко, совершившего накануне вояж в Австрию, где вместе с супругой посетил знаменитый Венский бал.

- На сегодня назначено несколько лживых допросов, - сказал Саакашвили журналистам, пояснив, что спецназ, скорее всего, хотел доставить его на допрос, после которого его могли депортировать. - Порошенко сейчас танцует на бале, на костях обездоленных украинцев. И пока его нет, он дал приказ меня выгнать. Петя, кого ты ищешь? Ищи свою бабушку! Я всегда на виду у людей.

Право слово, как тут не вспомнить анекдот про неуловимого Джо? Правда, в реальности «неуловимый Миша» становится уже каким-то проклятьем Порошенко, его злым украинским роком с грузинским акцентом.

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