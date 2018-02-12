Медведев ввел tax free в четырех регионах России

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:17:14+03:00

Медведев утвердил постановление о вводе tax free в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Краснодарском крае в пилотном режиме. Фото: EAST NEWS

Систему протестируют в субъектах с наиболее мощными туристическими потоками

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о вводе tax free в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Краснодарском крае в пилотном режиме. Система будет действовать в указанных магазинах, расположенных в аэропортах. Перечень организаций-участников эксперимента определит Минпромторг.

Согласно распоряжению №173-р, tax free действует на семи пограничных пунктах: автомобильном пропускном пункте пропуска Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области, одном морском во Владивостоке и шести воздушных. В число последних входят московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, Пулково в Санкт-Петербурге, а также в Сочи и во Владивостоке.

Система tax free позволяет иностранцам вернуть сумму НДС, уплаченную при покупке товара в магазине-участнике тестовой системы. При этом гражданин другого государства должен выезжать через выше перечисленные пункты за пределы территории Евразийского экономического союза. Подобная система уже действует во многих государствах.

Как передавал сайт kp.ru, система tax free действует для товаров стоимостью от 10 000 рублей и совсем не распространяется на подакцизные товары, в том числе алкоголь.