2018-02-12T17:44:31+03:00
Политика

В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили

А адвокат политика считает, что бывшего одесского губернатора арестовали, чтобы депортировать с территории незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-глава Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил СаакашвилиЭкс-глава Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МВД Украины подтвердили задержание бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в киевском ресторане «Сулугуни».

О том, что задержание осуществили сотрудники министерства внутренних дел незалежной, заявил член коллегии силового ведомства Антон Геращенко. «Да, его действительно задержали в этом ресторане», - сказал он РИА Новости.

Также Геращенко отметил, что в ближайшее время правоохранительные органы сделают по этому поводу официальное заявление.

Между тем адвокат политика Павел Богомазов выразил мнение, что бывшего грузинского лидера схватили сотрудники пограничной службы Украины. Как считает защитник, его клиента задержали для депортации с территории незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, появилась информация о том, что Саакашвили задержали в одном из ресторанов в Киеве. Тогда депутат Верховной рады и соратник лидера партии «Движение новых сил» Юрий Деревянко заявил, что неизвестные посадили бывшего одесского губернатора в микроавтобус и увезли «в неизвестном направлении».

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