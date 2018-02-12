2018-02-12T18:03:38+03:00
Происшествия

Прогулочный самолет разбился в Бельгии

В результате инцидента погибли два человека - пилот и его пассажир
Дарья ИВАШКИНА
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Прогулочный самолет разбился в БельгииПрогулочный самолет разбился в БельгииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 12 февраля, прогулочный самолет разбился в пригороде бельгийского города Хасселт. По данным местных властей, в результате крушения малого двухмоторного воздушного судна погибли два человека, которые в момент ЧП находились на его борту.

«Согласно поступившей с места авиакатастрофы информации, пассажир и пилот погибли», - уточнили в городской администрации РИА Новости.

Что касается причин этой авиакатастрофы, то, по предварительной версии, прогулочный самолет рухнул на землю после того, как задел линии электропередачи.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года похожий случай произошел в Абхазии. Там разбился прогулочный легкомоторный самолет с российскими туристами на борту. Он упал в реку Бзыбь неподалеку от Пицунды. Тогда погибли три человека - пилот и двое его пассажиров.

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