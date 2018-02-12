Прогулочный самолет разбился в Бельгии
В понедельник, 12 февраля, прогулочный самолет разбился в пригороде бельгийского города Хасселт. По данным местных властей, в результате крушения малого двухмоторного воздушного судна погибли два человека, которые в момент ЧП находились на его борту.
«Согласно поступившей с места авиакатастрофы информации, пассажир и пилот погибли», - уточнили в городской администрации РИА Новости.
Что касается причин этой авиакатастрофы, то, по предварительной версии, прогулочный самолет рухнул на землю после того, как задел линии электропередачи.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года похожий случай произошел в Абхазии. Там разбился прогулочный легкомоторный самолет с российскими туристами на борту. Он упал в реку Бзыбь неподалеку от Пицунды. Тогда погибли три человека - пилот и двое его пассажиров.