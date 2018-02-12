2018-02-12T21:14:45+03:00
Политика

Тимошенко: Порошенко лично дал указание задержать Саакашвили

Лидера «Батькивщины» призвала украинского лидера «немедленно освободить политика»
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоЛидер украинской партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: EAST NEWS
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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала задержание экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в одном из киевских ресторанов. В частности, она выразила мнение, что президент незалежной Петр Порошенко лично дал указание схватить основателя политической организации «Движение новых сил».

«Петр Алексеевич (Порошенко), для меня очевидно, что это (задержание Саакашвили) произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел», - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

При этом она назвала экс-главу Одесской области «другом Украины» и призвала Порошенко «немедленно освободить его и оставить в покое его семью».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 12 февраля, депутат Верховной рады Юрий Деревянко сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» в Киеве. А чуть позднее выяснилось, что бывшего грузинского лидера отправили в Польшу - страну предыдущего пребывания, так как он «находился на территории незалежной незаконно». Погранслужба Польши уже подтвердила прибытие политика в Варшаву.

Стоит отметить, что именно с территории Польши в сентябре прошлого года Михаил Саакашвили незаконно прорвался на Украину.

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