2018-02-13T11:44:48+03:00
Экономика

ЦБ: за 2017 год хакеры похитили более 1 млрд рублей

Злоумышленники провели 11 успешных атак на российские банки
Алексей КАРЕЛИН
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При атаках на банки хакеры чаще всего используют вирус вирус Cobalt Strike.При атаках на банки хакеры чаще всего используют вирус вирус Cobalt Strike.Фото: REUTERS
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За 2017 год хакеры похитили 1,156 млрд рублей и совершили 11 успешных атак на банки России, использовав при этом вирус Cobalt Strike. Об этом сообщил замглавы Центробанка Дмитрий Сколбекин, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

«Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11. При этом 8 из 11 пострадавших организаций являются участниками информационного обмена с ФинЦЕРТом», - рассказал Скобелкин.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) составил список электронных адресов с которых поступали письма группы Cobalt. Предупреждение с перечнем адресов Центр разослал более 400 финансовым организациям.

По словам замдиректора главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева, на российские банки приходится по 2-3 атаки в неделю. Чаще всего используют вирус Cobalt Strike. Целями хакеров становились как банки из ТОП-100, так и менее крупные кредитные организации, сообщает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что хакеры похитили 10% от всех вложенных в криптовалюты средств в мире. Злоумышленники увели около $400 млн. При этом использовали чаще всего фишинг-атаки.

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