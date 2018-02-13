2018-02-13T12:34:44+03:00
В мире

В Таиланде банкам запретили проводить операции с криптовалютами

Органы власти считают, что цифровые деньги способствуют развитию терроризма и теневой экономики
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Таиланде запретили выдавать кредиты на покупку цифровых денег.В Таиланде запретили выдавать кредиты на покупку цифровых денег.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Банк Таиланда запретил местным финансовым организациям проводить операции с криптовалютами. Нельзя даже выдавать кредиты на покупку цифровых денег или рекомендовать их в качестве инвестиционного инструмента.

«Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать её, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли», - цитирует "Свободная пресса" сообщение регулятора.

Органы власти Таиланда заметили, что криптовалюты могут использовать для финансирования террористической деятельности или отмывания денег.

Как сообщал сайт kp.ru, Банк России не рекомендует покупать цифровые деньги за рубли, но допускает инвестирование в токены. Минфин разработал законопроект «О цифровых финансовых активах», который должен урегулировать сферу криптовалют .

Напомним, в начале января корреспондент "КП" провел эксперимент, в рамках которого попытался понять, можно ли заработать на криптовалюте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Джулиана Ассанжа
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане