В Таиланде банкам запретили проводить операции с криптовалютами

СЕГОДНЯ 12:07 2018-02-13T12:34:44+03:00

В Таиланде запретили выдавать кредиты на покупку цифровых денег. Фото: REUTERS

Органы власти считают, что цифровые деньги способствуют развитию терроризма и теневой экономики

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Банк Таиланда запретил местным финансовым организациям проводить операции с криптовалютами. Нельзя даже выдавать кредиты на покупку цифровых денег или рекомендовать их в качестве инвестиционного инструмента.

«Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать её, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли», - цитирует "Свободная пресса" сообщение регулятора.

Органы власти Таиланда заметили, что криптовалюты могут использовать для финансирования террористической деятельности или отмывания денег.

Как сообщал сайт kp.ru, Банк России не рекомендует покупать цифровые деньги за рубли, но допускает инвестирование в токены. Минфин разработал законопроект «О цифровых финансовых активах», который должен урегулировать сферу криптовалют .

Напомним, в начале января корреспондент "КП" провел эксперимент, в рамках которого попытался понять, можно ли заработать на криптовалюте.