"Лаборатория Касперского" сообщила о наличии уязвимости в Telegram

СЕГОДНЯ 13:28 2018-02-13T13:28:06+03:00

К настоящему моменту разработчики мессенджера уже устранили все недоточеты

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"Лаборатория Касперского" сообщила о наличии уязвимости в популярном мессенджере Telegram. Опасный для безопасности данных параметр был обнаружен сотрудниками компании в клиенте приложения для Windows.

По имеющимся данным, данная уязвимость нулевого дня ранее была неизвестна, однако хакеры использовали ее как минимум с марта прошлого года. Примечательно, что все случаи подобной эксплуатации были зафиксированы на территории России.

С помощью данной уязвимости злоумышленники могли получать удаленный доступ к компьютерам пользователей мессенджера и похищать аудиовизуальные материалы приложения, а также криптовалюту.

После того, как "Лаборатория Касперского" сообщила о наличии проблемы разработчикам Telegram, все недочеты были устранены, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что уязвимость была найдена также в мессенджере WhatsApp. С помощью нее хакеры могли попадать в групповые чаты и добавлять туда новых людей без ведома администратора.