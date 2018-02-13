"Лаборатория Касперского" сообщила о наличии уязвимости в Telegram
"Лаборатория Касперского" сообщила о наличии уязвимости в популярном мессенджере Telegram. Опасный для безопасности данных параметр был обнаружен сотрудниками компании в клиенте приложения для Windows.
По имеющимся данным, данная уязвимость нулевого дня ранее была неизвестна, однако хакеры использовали ее как минимум с марта прошлого года. Примечательно, что все случаи подобной эксплуатации были зафиксированы на территории России.
С помощью данной уязвимости злоумышленники могли получать удаленный доступ к компьютерам пользователей мессенджера и похищать аудиовизуальные материалы приложения, а также криптовалюту.
После того, как "Лаборатория Касперского" сообщила о наличии проблемы разработчикам Telegram, все недочеты были устранены, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что уязвимость была найдена также в мессенджере WhatsApp. С помощью нее хакеры могли попадать в групповые чаты и добавлять туда новых людей без ведома администратора.