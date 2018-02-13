2018-02-13T14:20:21+03:00
Экономика

ЦБ создаст департамент информационной безопасности

Новое подразделение будет координировать обмен информацией о кибератаках между финансовым рынком и ГосСОПКА
Алексей КАРЕЛИН
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За 2017 год хакеры похитили около $400 млн из российских банков.За 2017 год хакеры похитили около $400 млн из российских банков.Фото: Маргарита КАЛИНКИНА
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На Х Уральском форуме по кибербезопасности в финансовой сфере замглавы ЦБ Дмитрий Скобелкин заявил о создании нового подразделения, которое поможет в борьбе с кибератаками. Центр компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы будет координировать обмен информацией о кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы (ГосСОПКА).

«Буквально на днях руководством Банка России было принято решение о создании специализированного подразделения - департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет функции отраслевого центра», - заявил Скобелкин.

В ЦБ уже есть управление по защите информации. Новое подразделение будет вести совершенствовать методы взаимодействия финансовых организаций, повышать их готовность к кибератакам. Сейчас подобные функции выполняет Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), с которым сотрудничают более 600 компаний.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что за 2017 год хакеры похитили около $400 млн и совершили 11 успешных атак на российские банки. Злоумышленники чаще всего использовали вирус Cobalt Strike.

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