2018-02-13T17:30:09+03:00
В мире

СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете

В коридорах здания замечены сотрудники правоохранительных органов, при это близлежащие улицы не перекрывались
Денис СУХОВ
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СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предметеСМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предметеФото: REUTERS
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Лондонская полиция проверяет сообщение о подозрительном предмете в здании парламента Великобритании.

По данным газеты Daily Mail, в коридорах в подвале здания были замечены сотрудники правоохранительных органов, которые по всей видимости исследуют подозрительный предмет. При этом отмечается, что прилегающие к парламенту улицы не были оцеплены.

На данный момент лондонская полиция не обнародовала никакого официального заявления об инциденте. Правоохранители, работающие на месте происшествия, также отказываются от комментариев до окончания проверки, эвакуация не проводилась.

Издание напоминает, что здание британского парламента является одной из вероятных целей террористических атак.

В прошлом году по Великобритании прокатилась волна кровавых терактов. Как сообщал сайт «КП», в марте одна из атак произошла на Вестминстерском мосту, в непосредственной близости от здания парламента.

Управляя автомобилем, 52-летний Халид Масуд, наехал на толпу прохожих, после чего покинул транспортное средство и напал на полицейского. В результате он был ликвидирован, жертвами теракта стали пять человек.

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