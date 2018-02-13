2018-02-13T18:12:20+03:00
Спорт

Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор

Спортсмен будет работать на англоязычный канал CBC Canada
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Российская сборная по хоккею выйдет на лед в пятницу, 16 февраля.Российская сборная по хоккею выйдет на лед в пятницу, 16 февраля.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Капитан сборной России на Олимпиаде-2006 в Турине, серебряный и бронзовый призер Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Яшин будет комментировать матчи по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане. В такой роли спортсмен выступит впервые. При этом комментировать игры Яшину потребуется на английском языке, так работу спортсмену предложил зарубежный канал CBC Canada.

«Английский, конечно, не забыл. Думаю, сумею донести до телезрителей свои мысли», - сказал Яшин в интервью «Советскому спорту».

Хоккеист сказал, что будет не хохмить в эфире, а разбирать, анализировать действия на площадке. Яшин отметил, что небольшой телевизионный опыт уже имеет.

«Работал экспертом на Кубке Первого канала, чемпионате мира. С Сергеем Наильевичем Гимаевым», - вспоминает Яшин.

Напомним, российская сборная по хоккею выйдет на лед в пятницу, 16 февраля, и сыграет с командой из Словении. Международный олимпийский комитет не пустил на игры пятерых российских хоккеистов, но лидеры остались в строю, сообщал ранее сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане