Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор

СЕГОДНЯ 18:12 2018-02-13T18:12:20+03:00

Российская сборная по хоккею выйдет на лед в пятницу, 16 февраля. Фото: REUTERS

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Капитан сборной России на Олимпиаде-2006 в Турине, серебряный и бронзовый призер Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Яшин будет комментировать матчи по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане. В такой роли спортсмен выступит впервые. При этом комментировать игры Яшину потребуется на английском языке, так работу спортсмену предложил зарубежный канал CBC Canada.

«Английский, конечно, не забыл. Думаю, сумею донести до телезрителей свои мысли», - сказал Яшин в интервью «Советскому спорту».

Хоккеист сказал, что будет не хохмить в эфире, а разбирать, анализировать действия на площадке. Яшин отметил, что небольшой телевизионный опыт уже имеет.

«Работал экспертом на Кубке Первого канала, чемпионате мира. С Сергеем Наильевичем Гимаевым», - вспоминает Яшин.

Напомним, российская сборная по хоккею выйдет на лед в пятницу, 16 февраля, и сыграет с командой из Словении. Международный олимпийский комитет не пустил на игры пятерых российских хоккеистов, но лидеры остались в строю, сообщал ранее сайт kp.ru.