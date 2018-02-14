В городе Черемхово жители почтили память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

СЕГОДНЯ 00:40 2018-02-14T00:40:42+03:00

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Жители города Черемхово провели акцию, чтобы почтить память российского лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии при выполнении задания. Сотни людей пришли на центральную площадь, где выстроились в буквы, которые сложились во фразу «Это вам за пацанов!».

Надпись на белом снегу очень хорошо видна сверху. Участники акции «повторили» последние слова пилота, которые он произнес перед своей гибелью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639498" frameborder="0"></iframe> «Это вам за пацанов!» - акция памяти Романа Филипова.Жители города Черемхово почтили память погибшего лётчика Романа Филипова, выстроившись в фразу «Это вам за пацанов!». Именно эти слова пилот произнёс перед гибелью в Сирии

Как рассказывала «Комсомольская правда», 3 февраля в провинции Идлиб террористы сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса российский штурмовик Су-25, за штурвалом которого находился Филипов. Летчик успел катапультироваться, однако призелился он на вражеской территории. Майор оказался в окружении и принял бой. С собой у него был толко пистолет Стечкина. Чтобы не быть взятым в плен, Роман Филиппов подорвал себя и приблизившихся к нему боевиков гранатой.