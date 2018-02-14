2018-02-14T00:40:42+03:00
Политика

В городе Черемхово жители почтили память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

Участники акции составили фразу «Это вам за пацанов!» [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Роман ФилиповРоман Филипов
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Жители города Черемхово провели акцию, чтобы почтить память российского лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии при выполнении задания. Сотни людей пришли на центральную площадь, где выстроились в буквы, которые сложились во фразу «Это вам за пацанов!».

Надпись на белом снегу очень хорошо видна сверху. Участники акции «повторили» последние слова пилота, которые он произнес перед своей гибелью.

«Это вам за пацанов!» - акция памяти Романа Филипова.Жители города Черемхово почтили память погибшего лётчика Романа Филипова, выстроившись в фразу «Это вам за пацанов!». Именно эти слова пилот произнёс перед гибелью в Сирии

Как рассказывала «Комсомольская правда», 3 февраля в провинции Идлиб террористы сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса российский штурмовик Су-25, за штурвалом которого находился Филипов. Летчик успел катапультироваться, однако призелился он на вражеской территории. Майор оказался в окружении и принял бой. С собой у него был толко пистолет Стечкина. Чтобы не быть взятым в плен, Роман Филиппов подорвал себя и приблизившихся к нему боевиков гранатой.

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