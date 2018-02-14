2018-02-14T12:52:25+03:00
Общество

Госдума разрешила притравку собак в охотничьих угодьях

Нижняя палата парламента учла поправки Совета Федерации
Алексей КАРЕЛИН
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Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными.Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Госдума одобрила закон о притравке собак в редакции согласительной комиссии. Подготовку и дрессировку охотничьих собак гуманизировали.

Натаскивать собак на живых животных разрешили в охотничьих угодьях, но без причинения физического вреда животному. Его должно защищать от нападения ограждение. Кроме того, из документа согласительная комиссия удалила нормы, описывавшие порядок тренировки ловчих птиц.

Напомним, в конце декабря 2017 года Совфед отклонил закон о запрете контактной притравки собак. Пакет документов вернули в Госдуму для рассмотрения согласительной комиссией, состоящей из представителей обоих палат. Парламентарии выработали поправки за три заседания. Против первой редакции выступали также зоозащитники.

Ранее, 13 декабря, Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает сайт kp.ru.

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