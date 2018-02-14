2018-02-14T17:23:32+03:00
Политика

Гройсман признал невозможность экономического развития Украины без помощи извне

По итогам 2017 года госдолг незалежной превысил 2 трлн гривен
Алексей КАРЕЛИН
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал зависимость экономики страны от внешней финансовой помощи. Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, 14 февраля.

«Мы тратим (ежегодно - прим. ред.) 130 млрд грн (около $4,8 млрд - прим. ред.) на обслуживание внешнего долга. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», - сказал Гройсман.

По словам премьер-министра, за 2014-2015 годы госдолг Украины вырос на $5 млрд, а в декабре 2017 года составил 2,142 трлн гривен, сообщает «Интерфакс-Украина». По оценкам Национального банка Украины, в 2018-2020 годы правительство и регулятору потребуется выплатить по внешним долгам больше $16 млрд.

В феврале 2018 года секретарь Счетной палаты Украины Анатолий Юхимчук рассказал о критической эклномической ситуации на Украине. По его словам, за последние четыре года среднемесячная зарплата украинцев сократилась с 450 до 270 долларов, закрылось 58 000 предприятий, а госдолг составил почти 80% ВВП.

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