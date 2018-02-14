2018-02-14T17:53:28+03:00
Катастрофа

Расшифровка второго «черного ящика» разбившегося Ан-148 зависит от Украины

Взрыв уничтожил коннектор бортового самописца, который можно приобрести только у производителя
Алексей КАРЕЛИН
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Бортовой самописец разбившегося Ан-148. Фото: МАКБортовой самописец разбившегося Ан-148. Фото: МАК
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Второй речевой бортовой самописец разбившегося в воскресенье, 11 февраля, самолета Ан-148 расшифровать пока не удается. Взрыв уничтожил коннектор, соединявший плату со звуконосителем. Деталь можно приобрести только у производителя - украинского госпредприятия «Антонов».

Переговоры с Украиной уже ведутся, посредником выступает уполномоченный представитель бюро по расследованиям Украины. Как рассказывает ФАН, теперь от партнеров зависит, как скоро российские специалисты получат данные второго «черного ящика».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что расшифрованы данные параметрического бортового самописца. Согласно его показаниям, датчики скорости показывали неверную информацию из-за обледенения приемников полного давления. В рамках расследования в подмосковном Жуковском проведут испытательный полет, при котором опытные пилоты полностью сымитируют взлет разбившегося Ан-148.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье, в Раменском районе. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров - все погибли.

Пилоты Ан-148 обнаружили технические неполадки прямо перед взлетом?.В интернете появилась запись переговоров летчиков с диспетчером, где один из пилотов говорит о возникших проблемах.

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