2018-02-14T14:03:35+03:00
Происшествия

В подмосковном Жуковском проведут имитацию полета разбившегося Ан-148

Летчики-испытатели ЛИИ имени Громова воссоздадут все технические параметры, которые были у потерпевшего крушение самолета
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Место крушения самолета Ан-148 в ПодмосковьеМесто крушения самолета Ан-148 в ПодмосковьеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В подмосковном Жуковском планируется провести испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося в минувшее воскресенье, 11 февраля, Ан-148.

Как стало известно, последний полет воздушного судна сымитируют летчики-испытатели Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова, которые неоднократно летали и на Ан-148, и на других типах самолетов. Они полностью воссоздадут все технические параметры, которые были у потерпевшего крушение самолета, после чего «будут отрабатываться различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем». Ожидается, что эксперимент поможет понять причины авиакатастрофы, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, вылетевший в минувшее воскресенье, 11 февраля, в 14:21 по московскому времени из аэропорта Домодедово, через пять минут после взлета рухнул в районе подмосковной деревни Степановское. В тот момент на борту воздушного судна, следовавшего из Москвы в Орск, находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Еще больше материалов по теме: «Пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе
Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о "пьяном мальчике" в Балашихе
На станции метро «Царицыно» погибла 52-летняя москвичка
В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце
Любовь олимпийской чемпионки к еде растрогала пользователей соцсетей
В АНБ прокомментировали стрельбу у здания штаб-квартиры в Мэриленде
Расшифровка второго «черного ящика» разбившегося Ан-148 зависит от Украины
Власти Москвы признали невозможной смену адреса посольства США в РФ
Президент ЮАР отказался досрочно уходить в отставку
Разин: Для рывка российского кинематографа необходимо 200 млрд рублей
Гройсман признал невозможность экономического развития Украины без помощи извне
"13 причин почему": автор знаменитой книги про подростковые проблемы обвиняется в домогательствах
"Газпром" намерен через суд пересмотреть цены на газ для Uniper‍
Глава МОК Бах объяснил недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
Пожилой британец почти 40 лет дарит своей супруге одну и ту же валентинку