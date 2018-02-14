В подмосковном Жуковском проведут имитацию полета разбившегося Ан-148

СЕГОДНЯ 14:03 2018-02-14T14:03:35+03:00

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В подмосковном Жуковском планируется провести испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося в минувшее воскресенье, 11 февраля, Ан-148.

Как стало известно, последний полет воздушного судна сымитируют летчики-испытатели Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова, которые неоднократно летали и на Ан-148, и на других типах самолетов. Они полностью воссоздадут все технические параметры, которые были у потерпевшего крушение самолета, после чего «будут отрабатываться различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем». Ожидается, что эксперимент поможет понять причины авиакатастрофы, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, вылетевший в минувшее воскресенье, 11 февраля, в 14:21 по московскому времени из аэропорта Домодедово, через пять минут после взлета рухнул в районе подмосковной деревни Степановское. В тот момент на борту воздушного судна, следовавшего из Москвы в Орск, находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.