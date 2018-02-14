Американский генерал раскрыл подробности авиаударов по сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

14 Февр. 19:22 2018-02-14T23:45:10+03:00

В Пентагоне подчеркнули, что оборонялись от неких «враждебных формирований»

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Глава Центрального командования ВВС США, генерал-лейтенант Джеффри Харриган раскрыл журналистам детали авиаударов международной коалиции по лояльным Дамаску ополченцам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, 7 февраля коалиция действовала в рамках самообороны, оказывая поддержку «Сирийским демократическим силам» (SDF). Последние якобы подверглись «неспровоцированной атаке» неких «враждебных сил» с использованием танков и артиллерии.

«Мы немедленно связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил», - добавил Харриган в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что авиаудары наносились истребителями-бомбардировщиками F-15E, ударными БПЛА MQ-9 Reaper, самолетами огневой поддержки AC-130, вертолетами Apache и даже стратегическими бомбардировщиками B-52. Генерал подчеркнул, что атака на SDF не была для коалиции неожиданностью, так как постепенное накопление персонала и оборудования противника наблюдалось в течение недели.

Харринган отказался прояснить принадлежность упомянутых «враждебных сил».

«Я знаю, вы будете спрашивать меня, почему я не стану спекулировать на том, из кого состояли эти формирования и под чьим контролем они действовали».

По данным Минобороны РФ, под удар коалиции попали лояльные правительству в Дамаске ополченцы, которые проводили в Дейр-эз-Зоре несогласованную с российской стороной операцию против активизировавшейся спящей ячейки «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Как сообщили ранее «КП» собственные источники, в районе авиаударов коалиции США могли находиться наемники-россияне из так называемой ЧВК Вагнера. Однако официального подтверждения данной информации нет.