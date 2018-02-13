2018-02-14T02:38:07+03:00
Политика

CNN опубликовал кадры авиаудара коалиции США по проправительственным ополченцам в Сирии

Американская телекомпания утверждает, что видео снято в провинции Дейр-эз-Зор
Денис СУХОВ
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CNN опубликовал кадры авиаудара коалиции США по правительственным войскам в СирииCNN опубликовал кадры авиаудара коалиции США по правительственным войскам в СирииФото: скриншот с видео
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Американский телеканал CNN распространил видеокадры авиационного удара коалиции США, который, как утверждается, был нанесен 7 февраля по правительственным войскам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

На записи запечатлено уничтожение танка Т-72, а также артиллерийского орудия вместе с расчетом. Телеканал заявил, что в результате атаки коалиции погибли «несколько российских наемников» из частной военной компании. При этом достоверно определить время и место запечатленных на видео авиаударов невозможно.

Ранее ряд западных СМИ сообщил со ссылкой на собственные источники о гибели россиян в Дейр-эз-Зоре. Отмечается, что они проводили операцию против оппозиционных Дамаску «Сирийских демократических сил» в районе нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба. Позже в Пентагоне заявили, что согласовывали с российской стороной свои операции в Дейр-эз-Зоре.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что под удар коалиции попали силы проправительственного ополчения Сирии, которое проводило в районе завода операцию против активизировавшейся «спящей» ячейки «Исламского государства» (запрещена в РФ).

CNN опубликовало кадры авиаудара коалиции США по правительственным войскам в Сирии.Американская телекомпания утверждает, что на видео запечатлены недавние бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор

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