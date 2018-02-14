Жириновский напомнил Собчак, кто писал статью Конституции о количестве президентских сроков

14 Февр. 20:19 2018-02-14T20:19:47+03:00

Ранее выдвиженец на пост главы государства от «Гражданской инициативы» направила в Верховный суд жалобу с требованием снять с выборов кандидата Владимира Путина

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Выдвиженец на пост президента России от партии «ЛДПР» Владимир Жириновский напомнил Ксении Собчак, которая также баллотируется на президентских выборах, о том, что ее отец участвовал в разработке Конституции РФ.

«Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова «подряд» в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, – это Анатолий Александрович Собчак», - написал Жириновский на своем канале в Telegram.

Как сообщал ранее сайт «КП», Ксения Собчак подала в Верховный суд РФ жалобу с требованием снять с президентских выборов кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, который, по ее мнению, не имеет права баллотироваться.

В частности, Ксения Собчак ссылается на 81-ю статью Конституции РФ, согласно которой «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд».

Собчак напоминает, что Путин уже избирался в прошлом на два срока подряд, а также исполнял обязанности гаранта конституции после отставки президента РФ Бориса Ельцина.

В свою очередь в Центризбиркоме подчеркивают, что данная статья основного закона трактуется однозначным образом, и не запрещает участие Владимира Путина в грядущих президентских выборах.