Комитет Госдумы ответил НАТО на просьбу «прозрачно» размещать «Искандеры»
Россия не должна отчитываться перед НАТО о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Наше право, где располагать, в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права», — сказал депутат.
В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения «Искандеров».
По мнению Швыткина, Североатлантический альянс не предпринял «реальных» действий, чтобы начать с российской стороной конструктивный диалог, а потому нет предпосылок для обмена такого рода данными, передает РИА Новости.
«НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое», — считает Швыткин.
Ранее сайт kp.ru передавал, что официальный представитель Пентагона Джонни Майкл признал, что размещение «Искандеров» под Калининградом не нарушает никаких двусторонних договоров между США и Россией, однако «способствует повышению напряженности между РФ и соседями».