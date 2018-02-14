Комитет Госдумы ответил НАТО на просьбу «прозрачно» размещать «Искандеры»

14 Февр. 23:53 2018-02-14T23:53:45+03:00

В Госдуме считают, что НАТО не может просить Россию о "прозрачности" в вопросах размещения "Искандеров"

Депутат Юрий Швыткин отметил, что альянс не делает шагов для начала конструктивного диалога

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Россия не должна отчитываться перед НАТО о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Наше право, где располагать, в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права», — сказал депутат.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения «Искандеров».

По мнению Швыткина, Североатлантический альянс не предпринял «реальных» действий, чтобы начать с российской стороной конструктивный диалог, а потому нет предпосылок для обмена такого рода данными, передает РИА Новости.

«НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое», — считает Швыткин.

Ранее сайт kp.ru передавал, что официальный представитель Пентагона Джонни Майкл признал, что размещение «Искандеров» под Калининградом не нарушает никаких двусторонних договоров между США и Россией, однако «способствует повышению напряженности между РФ и соседями».