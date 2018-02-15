2018-02-15T03:38:20+03:00
Экономика

Евросоюз не планирует вводить новые санкции против России в ближайшее время

Посол ЕС подчеркнул, что страны-члены объединения будут сами решать вопрос о введении санкций
Юлия ДИВЕЕВА
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Евросоюз не обсуждает новые санкции в отношении РоссииЕвросоюз не обсуждает новые санкции в отношении РоссииФото: REUTERS
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У руководства Евросоюза не стоит на повестке дня вопрос о введении новых санкций в отношении России. Об этом в среду сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Он отметил, что ранее Брюссель уже принял ограничения против российских компаний и граждан в связи с ситуацией на Украине.

«Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций», — сказал Эдерер в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, «США проводят собственную политику», и сейчас у них появился новый инструмент давления на Россию – так называемый «кремлевский список», который был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). При этом дипломат подчеркнул, что ЕС и США координируют свои действия по санкциям.

«Я могу только сказать, что Евросоюз — это суверенное объединение, и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения», — заверил Эдерер .

В конце января «Комсомольская правда» писала о том, что Минфин США опубликовал «кремлевский список», в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Эти люди пока не под санкциями, но могут оказаться под действием ограничений в будущем.

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