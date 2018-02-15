Из-за сильного ветра в Пхенчхане на Олимпиаде пострадали 19 человек

СЕГОДНЯ 06:47 2018-02-15T06:47:12+03:00

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Олимпийский парк в Пхенчхане в четверг, 15 февраля, не работал из-за сильного ветра. Об этом сообщил журналистам представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю. Ветер поднялся в 10:00 по местному времени.

«В два часа дня мы решили принять меры, проверили стенды, палатки. Всего у нас было 60 слегка поврежденных палаток, 120 металлических заграждений было повалено. Ветер срывал вывески», - рассказал чиновник.

По его данным, из-за стихии шестнадцать человек получили травмы. Среди них 13 сотрудников оргкомитета и трое зрителей. Все они обратились за медицинской помощью, передает ТАСС.

«Речь идет о небольших ушибах, царапинах, синяках. Их всех уже отпустили по домам», - сказал Сон Пэк Ю.

Кроме того, организаторам пришлось перенести некоторые соревнования на другие даты.

Сайт kp.ru внимательно следит на событиями на Зимних Олимпийских играх -2018 в Пхенчхане. О том, что еще происходит в городе, принимающим Олимпиаду, рассказывает корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Закрытие соревнования состоится 25 февраля.