2018-02-15T14:15:00+03:00
Наука

Грузовой корабль «Прогресс МС-08» пристыковался к МКС

На станцию доставили продукты, воду и сжатый воздух
Алексей КАРЕЛИН
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«Союз-2.1а» стартовала со второй попытки 13 февраля.«Союз-2.1а» стартовала со второй попытки 13 февраля.Фото: REUTERS
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Космический корабль «Прогресс МС-08» пристыковался в авторежиме к Международной космической станции (МКС). Операция проходила под контролем космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

«Есть стыковка! Есть механический захват», - раздалось в эфире Центра управления полетами, откуда следили за кораблем.

«Прогресс МС-08» доставил на МКС 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива, 420 кг воды и 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Среди сухогрузов - одежда, лекарства, комплектующие для системы жизнеобеспечения, средства личной гигиены для членов экипажа.

Кроме того, с космического корабля выгрузят летный комплект аппаратуры для эксперимента по мониторингу миграций диких животных "Икарус". Его космонавты установят на внешней стороне МКС при следующем выходе в открытый космос, сообщает РИА Новости.

На орбиту «Прогресс МС-08» доставила ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая со второй попытки с космодрома Байконур 13 февраля. «Союз-2.1а» должна была взлететь еще 11 февраля, но по техническим причинам запуск не состоялся, сообщает сайт kp.ru.

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