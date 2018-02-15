Тупорылая акула напала на спортсмена

СЕГОДНЯ 15:33 2018-02-15T15:39:53+03:00

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Нападение тупорылой акулы на спортсмена попало на видео. Атака произошла на реке Брисбен в австралийском штате Квинсленд.

Местный воднолыжник записывал свою тренировку на камеру, чтобы позднее оценить технику со стороны. Но главное, что он увидел во время просмотра записи, - это то, как на него напала тупорылая акула. К счастью спортсмена, хищница промахнулась на несколько сантиметров. Из-за высокой скорости воднолыжник даже не заметил опасность!

Тупорылые акулы считаются одними из самых агрессивных представителей своего вида, отмечает сайт Дни.ру.

Отметим, что акулы не впервые пугают австралийцев. Так, например, в конце прошлого года на видео попала хищница, которая зашла в реку и вызвала шок у местных рыбаков. Ошарашенные мужчины тогда сообщили, что за многие годы это был первый раз, когда они увидели в пресной воде акулу (подробности)