Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве

СЕГОДНЯ 17:03 2018-02-15T17:03:21+03:00

Наряды полиции и Нацгвардии возле здания суда были усилены Фото: REUTERS

В настоящий момент в учреждении проходит избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу возле здания Соломенского суда в Киеве. В результате инцидента пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

"Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Мужчина, который открыл огонь, находится в отделении полиции", - говорится в сообщении Департамента коммуникации в Facebook.

Между тем, уточняется, что сейчас у здания суда проходят массовые беспорядки. Наряды полиции и Нацгвардии были усилены. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает "Интерфакс", всего перед зданием суда собралось несколько десяток человек спортивного телосложения с "неопределенными намерениями". Свидетели утверждают, что на задержанном мужчине была нашивка бывшего батальона "Донбасс".

Отметим, что в четверг Соломенский суд избирает меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что градоначальник подозревается в хищениях средств из городского бюджета.