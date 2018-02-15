Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве
Неизвестный мужчина открыл стрельбу возле здания Соломенского суда в Киеве. В результате инцидента пострадал один сотрудник правоохранительных органов.
"Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Мужчина, который открыл огонь, находится в отделении полиции", - говорится в сообщении Департамента коммуникации в Facebook.
Между тем, уточняется, что сейчас у здания суда проходят массовые беспорядки. Наряды полиции и Нацгвардии были усилены. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Как сообщает "Интерфакс", всего перед зданием суда собралось несколько десяток человек спортивного телосложения с "неопределенными намерениями". Свидетели утверждают, что на задержанном мужчине была нашивка бывшего батальона "Донбасс".
Отметим, что в четверг Соломенский суд избирает меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что градоначальник подозревается в хищениях средств из городского бюджета.