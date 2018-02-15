2018-02-15T17:36:45+03:00
Политика

Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе

В ходе визитов глава МИД России встретится с президентами стран и своими коллегами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Ф Сергей ЛавровГлава МИД Ф Сергей ЛавровФото: Тимур ХАНОВ
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В период с 21 по 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Словению и Сербию, где проведет ряд двусторонних встреч. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ожидается, что в среду министр прибудет с рабочим визитом в Словению, где у него уже запланирована встреча с президентом страны Борутом Пахором и главой внешнеполитического ведомства Карлом Эрьевецом.

В ходе бесед политики затронут вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и развития отношений между государствами. Также предполагается, что произойдет обмен мнениями по ситуации на Балканах и ряду актуальных европейских проблем.

"21-22 февраля состоится рабочий визит Сергея Лаврова в Сербию, который приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Предусмотрены встречи с президентом этого государства, министром иностранных дел Сербии"", - сказала Захарова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что накануне был сыгран первый матч сборной России по хоккею в мужском турнире, в котором наши проиграли словакам.

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