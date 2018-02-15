Ученицы школы в Паркленде рассказала о странностях флоридского стрелка

15 Февр. 22:58 2018-02-15T22:58:46+03:00

Знакомые Николаса Круза отмечали, что он всегда был подозрительным человеком

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Ученица школы в Паркленде Полина Олейник рассказала о характере стрелка Николаса Круза, устроившего в учебном заведении кровавую бойню. По ее словам, сверстники считали его весьма подозрительным молодым человеком.

«Я не знала юношу, который устроил стрельбу, но мне друг написал, что знал его и что он всегда был очень подозрительным человеком. Как уже некоторые люди говорили, они всегда думали, что что-то не так с ним и что, возможно (они прикалывались), в один день он совершит что-то такое, и сейчас это произошло», - цитирует Полину телеканал RT.

Полина является дочерью российского чемпиона по боям без правил и смешанным единоборствам Алексея Олейника. Вместе с семьей она перебралась во Флориду полтора года назад и сейчас учится в 11-м классе. Девушка отметила, что пришла в местную школу раньше, чем из нее исключили подозреваемого стрелка.

Ранее Алексей Олейник рассказал «КП» о страшных минутах, которые пережил во время нападения на школу, где учится дочь.

Напомним, в среду 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе Паркленда, в которой учился ранее, но был исключен из-за проблем с дисциплиной. В результате нападения погибли 17 человек, в больницах остаются 14 пострадавших.

Круза задержала полиция, когда он пытался покинуть место происшествия, смешавшись с толпой школьников. Злоумышленник был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.

Отметим, что ФБР предупредили о флоридском стрелке еще в сентябре 2017 года, однако тогда проверка не смогла выявить угрозу и предотвратить трагедию.