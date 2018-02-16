Встреча Тиллерсона и Эрдогана длилась более трех часов

СЕГОДНЯ 03:39 2018-02-16T07:52:57+03:00

Президент рассказал госсекретарю, чего Турция ожидает от политики США в Сирии и Ираке

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Более трех часов длились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкаре. Об этом сообщили в администрации главы турецкого государства.

Эрдоган на встрече рассказал главе Госдепартамента, чего его страна ожидает от политики Вашингтона в Сирии и Ираке.

«Эрдоган и Тиллерсон обсудили региональные проблемы, прежде всего Сирию и Ирак, а также двухсторонние отношения и борьбу с терроризмом. Ожидания Турции по этим темам были открыто переданы американской стороне», — цитирует РИА Новости источник в аппарате президента.

Отметим, что 11 февраля Тиллерсон отправился в поездку по Ближнему Востоку. Он уже посетил Египет, Кувейт, Иорданию и Ливан.

Сайт kp.ru писал, что и без того прохладные отношения между Анкарой и Вашингтоном совсем испортились после того, как возглавляемая Америкой международная коалиция объявила о подготовке отрядов новой погранслужбы из ветеранов «СДС», что вызвало негодование как в Дамаске, так и в Анкаре. Президент Турции заявил, что США создают «террористическую армию» и пригрозил её «задушить».