Госдума приняла закон о повышении минимальной зарплаты
С мая текущего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект был принял Государственной думой в третьем, окончательном чтении в пятницу, 16 февраля.
Отмечается, что инициативу президента России Владимира Путина все 402 депутата поддержали единогласно без противников и воздержавшихся.
"Это решение однозначно мы должны отмечать как движение вперед по пути социальной защиты граждан", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так, уже с 1 мая 2018 года минимальные оклады по всей стране вырастут сразу на 17,6%. Если сейчас МРОТ составляет 94 89 руб., то через несколько месяцев он достигнет отметки в 11 163 руб.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в настоящий момент около 3 млн жителей России, в частности, госслужащие, получают меньше прожиточного минимума. Теперь же, чтобы привести зарплаты к новым стандартам, работодателям придется выделять дополнительные 39,3 млрд рублей в месяц.