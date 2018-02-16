Госдума приняла закон о повышении минимальной зарплаты

СЕГОДНЯ 12:15 2018-02-16T12:15:45+03:00

Меньше всего в нашей стране получают, в основном, государственные служащие Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 мая 2018 года года МРОТ будет равен 11 тыс. 163 рублям

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С мая текущего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект был принял Государственной думой в третьем, окончательном чтении в пятницу, 16 февраля.

Отмечается, что инициативу президента России Владимира Путина все 402 депутата поддержали единогласно без противников и воздержавшихся.

"Это решение однозначно мы должны отмечать как движение вперед по пути социальной защиты граждан", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, уже с 1 мая 2018 года минимальные оклады по всей стране вырастут сразу на 17,6%. Если сейчас МРОТ составляет 94 89 руб., то через несколько месяцев он достигнет отметки в 11 163 руб.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в настоящий момент около 3 млн жителей России, в частности, госслужащие, получают меньше прожиточного минимума. Теперь же, чтобы привести зарплаты к новым стандартам, работодателям придется выделять дополнительные 39,3 млрд рублей в месяц.