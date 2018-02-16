Получившая за молчание $150 тысяч звезда Playboy снова заговорила о сексе с Трампом

СЕГОДНЯ 16:08 2018-02-16T16:09:56+03:00

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Топ-модель, актриса, звезда журнала Playboy Карен МакДугал, чье молчание было куплено за 150 тысяч долларов адвокатами президента США Дональда Трампа, продолжила раскрывать подробности своих интимных отношений с миллиардером.

Соответствующее письмо, состоящее из восьми рукописных листов, было направлено в редакцию издания The New Yorker другом девушки Доном Кроуфордом. Сама МакДугал позже подтвердила, что это ее почерк, но отказалась комментировать написанное, боясь нарушить "рабский" договор с защитниками Трампа.

Между тем, в письме подтверждается информация, согласно которой модель неоднократно вступала в интимную связь с республиканцем в 2006-2007 годах, когда тот уже был женат на Меланье Трамп.

По словам актрисы, они познакомились на вечеринке в особняке Playboy, сразу понравились друг другу и вскоре занялись сексом. После Трамп даже предложил девушке деньги, но она отказалась. Тогда миллиардер назвал МакДугал особенной и начал встречаться с ней во время каждого своего визита в Лос-Анджелес.

Согласно рукописи, последующие десять месяцев модель неоднократно помещала резиденции миллиардера и даже видела отдельную комнату его супруги, которую та использует для уединения. Кроме того, однажды МакДугал ужинала за одним столом с сыном республиканца Дональдом Трампом-младшим и его женой Ванессой, которая тогда была беременна. Расстались любовники лишь в апреле 2007 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что адвокат американского президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, которая обвинила Трампа в домогательствах.