«Их было 13»: Захарова прокомментировала обвинения против россиян, якобы вмешавшихся в выборы в США

16 Февр. 22:51 2018-02-16T22:52:17+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения против 13 россиян, которых Минюст США подозревает во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

«Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Однако, несмотря на всю абсурдность ситуации, такова современная политическая реальность в США, констатировала представитель МИД РФ.

Ранее Минюст США опубликовал обвинительную часть по «российскому делу», расследованием которого руководит спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ содержит список из 13 граждан РФ и трех организаций, которые якобы причастны к вмешательству в американские выборы.

Напомним, Москва неоднократно опровергала слухи о предполагаемом российском вмешательстве в демократические процедуры других стран, отмечая голословный и бездоказательный характер подобных обвинений.