Лавров: Россия «не могла и не стала» вмешиваться в американские выборы

16 Февр. 23:33 2018-02-16T23:33:16+03:00

Глава МИД РФ отметил, что за полтора года расследования США так и не нашли никаких доказательств «российского вмешательства»

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Лучшее подтверждение тому, что Россия не вмешивалась в выборы президента США — то, что за все время расследования пресловутого «влияния» на избирательный процесс, которое приписывают нашей стране, Вашингтон не смог представить ни одного доказательства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел», - сказал он в эфире телеканала «Евроньюс».

Глава МИД РФ напомнил, что «на днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопасность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании».

Сергей Лавров отметил, что он в США «работал немало лет», «специфическая политическая система.

«Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование (это было расследование Мюллера и сенатские слушания; к слушаниям, допросам привлекались десятки граждан), ни единого факта не утекло в публичную сферу – такого в США не бывает. Если бы там был хоть какой-то «огонек», то дым был бы виден сразу», - подчеркнул российский дипломат.

Он добавил, что те, кто обвиняет Москву, «загнали себя в угол заявлениями о «точных» сведениях касательно российского вмешательства», а «сейчас задним числом просто пытаются найти хоть какие-то оправдания, но даже это не получается», передает РИА Новости.

Напомним, Вашингтон выдвинул официальные обвинения в причастности к предполагаемому вмешательству в президентские выборы 2016 года против 13 россиян.