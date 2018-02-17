2018-02-17T00:48:39+03:00
Политика

Лавров: Россия запускает судебные иски по захвату российской дипсобственности в США

Отношения между двумя странами за время президентства Трампа не только не улучшились, но даже ухудшились, отметил глава МИД РФ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Отношения между Москвой и Вашингтоном со времени вступления Дональда Трампа в должность президента США так и не улучшились, констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, печально, что при Трампе за более чем год его президентства наши отношения не улучшились по сравнению с тем, что было в период демократической администрации. Даже в известной степени ухудшились», сказал он в интервью телеканалу «Евроньюс».

Глава МИД уточнил, что имеет в виду «отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности», что, по его словам, «противоречит не только Венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество: частная собственность священна».

«Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США», - сообщил Сергей Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, в прошлом году 2 сентября американские власти закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а 5 сентября глава российского государства Владимир Путин поручил МИД обратиться по этому поводу в суд.

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