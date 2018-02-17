Пушков: Выступление Порошенко перед полупустым залом не вызвало интереса

СЕГОДНЯ 04:29 2018-02-17T04:55:06+03:00

Украинские телеканалы транслировали выступление Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: скриншот с видео на youtube

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над вчеркашним выступлением президента Украины Петра Порошенко, который большую часть своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности посвятил очередным обвинениям в адрес России.

«Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Российский сенатор прокомментировал выступление президента Украины в МюнхенеФото: Twitter.com

Украинские телеканалы, транслировавшие речь лидера Незалежной на форуме в Германии, не смогли утаить, что слушали его, в основном, лишь отечественные журналисты: камеры операторов зафиксировали почти пустой зал.

Не оставил без внимания сенатор и излюбленный трюк президента Украины, который в этот раз прихватил с собой в Мюнхен якобы привезенный из Донбасса флаг Евросоюза, который и показал немногочисленным зрителям.

«Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался», - иронично прокомментировал Пушков очередную демонстрацию «преступлений».

Алексей Пушков не оставил без внимания и «фокус» с флагом Евросоюза, якобы привезенным из ДонбассаФото: Twitter.com

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