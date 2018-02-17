Пушков: Выступление Порошенко перед полупустым залом не вызвало интереса
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над вчеркашним выступлением президента Украины Петра Порошенко, который большую часть своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности посвятил очередным обвинениям в адрес России.
«Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет», - написал Пушков на своей странице в Twitter.
Российский сенатор прокомментировал выступление президента Украины в МюнхенеФото: Twitter.com
Украинские телеканалы, транслировавшие речь лидера Незалежной на форуме в Германии, не смогли утаить, что слушали его, в основном, лишь отечественные журналисты: камеры операторов зафиксировали почти пустой зал.
Не оставил без внимания сенатор и излюбленный трюк президента Украины, который в этот раз прихватил с собой в Мюнхен якобы привезенный из Донбасса флаг Евросоюза, который и показал немногочисленным зрителям.
«Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался», - иронично прокомментировал Пушков очередную демонстрацию «преступлений».
Алексей Пушков не оставил без внимания и «фокус» с флагом Евросоюза, якобы привезенным из ДонбассаФото: Twitter.com
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