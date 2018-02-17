2018-02-17T08:42:02+03:00
Происшествия

В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата

В результате погибли несколько человек, находившихся в момент ЧП на земле
Дарья ИВАШКИНА
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В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штатаВ Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штатаФото: REUTERS
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В субботу, 17 февраля, стало известно о крушении в Мексике вертолета, на борту которого в момент ЧП находились министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат.

Как выяснилось, авария произошла во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон. Пилоты потеряли контроль над винтокрылой машиной, когда уже шли на посадку, а именно на высоте примерно в 30 метров. В итоге вертолет рухнул на автомобиль.

Между тем высокопоставленные чиновники в результате ЧП не пострадали. Однако без жертв не обошлось: так, погибли несколько человек, находившихся на земле. Кроме того, травмы получили некоторые люди, которые в момент крушения были на борту летательного аппарата, сообщает портал Jornada.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на субботу по московскому времени в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,2. Удар стихии не привел к человеческим жертвам, но вызвал разрушения и отключения электричества.

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