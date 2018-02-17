2018-02-17T10:23:33+03:00
Политика

Бизнесмен Пригожин прокомментировал обвинения во «вмешательстве» в американские выборы

Как заметил предприниматель, Соединенные Штаты «видят то, что хотят видеть»
Дарья ИВАШКИНА
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Бизнесмен Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАССБизнесмен Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ранее предъявленные ему министерством юстиции США обвинения по делу о «вмешательстве» в американские выборы. Он заверил, что «совсем не расстроен» попаданием в новый санкционный список.

При этом глава российского ресторанного холдинга Concord-Catering заметил, что американцы всегда «видят то, что хотят видеть». «Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола - пусть видят», - заявил Пригожин РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее другой фигурант нового санкционного списка прокомментировал kp.ru предъявленные ему Минюстом США обвинения. Речь идет о петербургском IT-специалисте Михаиле Бурчике. Так, он отверг все обвинения, а также признался, что шокирован попаданием в «стоп-лист».

Напомним, в пятницу вечером, 16 февраля, Минюст Соединенных Штатов официально обвинил 13 граждан нашей страны во «вмешательстве» в выборы, которые прошли в Америке в ноябре 2016 года.

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