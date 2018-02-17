2018-02-17T16:49:41+03:00
Политика

Лавров назвал трепотней заявления о «российском вмешательстве» в выборы в США

Глава МИД РФ обратил внимание на слова американских официальных лиц, опровергших влияние какой-то страны на результаты выборов
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал трепотней заявления о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 года.

"Публиковать можно все, что угодно. Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради Бога, за не очень дипломатичное выражение", - сказал Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Он напомнил, что американские официальные лица ранее опровергли влияние какой-то страны на результаты выборов.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне, 16 февраля, Вашингтон обвинил 13 россиян и три организации в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. По данным Минюста США, сотрудники "Агентства интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года".

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