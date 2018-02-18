Нетаньяху возмутился словами Моравецкого о причастности евреев к Холокосту

СЕГОДНЯ 00:43 2018-02-18T01:03:30+03:00

Премьер Израиля заявил, что его польский коллега не способен понять историю и трагедию еврейского народа

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Новый международный скандал на почве польского «антибандеровского» закона: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оскорблен словами коллеги из Польши Матеуша Моравецкого о причастности отдельных представителей еврейской национальности к Холокосту.

Заявление Моравецкого на конференции по безопасности в Мюнхене Нетаньяху назвал «возмутительным», обвинив главу польского правительства в «неспособности понять историю и недостатке деликатности в отношении к трагедии нашего народа». Он добавил, что собирается встретиться и лично переговорить на эту тему с премьером Польши, передает ТАСС.

Возмутившее Тель-Авив высказывание Моравецкий допустил во время пресс-конференции на мюнхенском форуме, когда отвечал на вопрос еврейского журналиста о новом законе об Институте национальной памяти, под страхом лишения свободы запрещающем утверждения об участии поляков в Холокосте.

«Очень важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, –так же, как и высказывания о том, что были исполнители евреи или русские и украинские преступники, а не только немецкие», - приводит слова Моравецкого газета Yedioth Ahronoth.

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