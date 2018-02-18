Нетаньяху возмутился словами Моравецкого о причастности евреев к Холокосту
Новый международный скандал на почве польского «антибандеровского» закона: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оскорблен словами коллеги из Польши Матеуша Моравецкого о причастности отдельных представителей еврейской национальности к Холокосту.
Заявление Моравецкого на конференции по безопасности в Мюнхене Нетаньяху назвал «возмутительным», обвинив главу польского правительства в «неспособности понять историю и недостатке деликатности в отношении к трагедии нашего народа». Он добавил, что собирается встретиться и лично переговорить на эту тему с премьером Польши, передает ТАСС.
Возмутившее Тель-Авив высказывание Моравецкий допустил во время пресс-конференции на мюнхенском форуме, когда отвечал на вопрос еврейского журналиста о новом законе об Институте национальной памяти, под страхом лишения свободы запрещающем утверждения об участии поляков в Холокосте.
«Очень важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, –так же, как и высказывания о том, что были исполнители евреи или русские и украинские преступники, а не только немецкие», - приводит слова Моравецкого газета Yedioth Ahronoth.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сейм запретил бандеровщину и снял с Польши ответственность за Холокост
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Итак, отныне в Польше запрещено любое оправдание бандеровской идеологии. Против кого направлен закон – понятно. Соседний Киев давно считает националиста Степана Бандеру героем и не спешит осуждать Волынскую резню. А учитывая, что решение Сейма распространяется и на иностранцев, возможна любопытная коллизия. Вы киевский политолог, восхвалявший Бандеру в СМИ или соцсетях? Что ж, в случае посещения Польши вас может ожидать до трёх лет тюрьмы (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Бандеровцы получили «удар в спину» от поляков. И стали готовить следующий
Александр ГРИШИН
В Польше приняли закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает, помимо прочего, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет за отрицание преступлений украинских националистов и «бандеровскую пропаганду». В Киеве по этому поводу устроили настоящую истерику, назвав законопроект «покушением на братство», предательством, «ударом ножом в спину» и еще употребили целую кучу иных эпитетов (подробности).
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Ульяна Скойбеда: А правильно сделали в Польше
Наш колумнист - о том, что нужен и нам закон, запрещающий обвинять СССР в Холокосте (подробности)