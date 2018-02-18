Рэпер Дрейк раздал прохожим миллион долларов

СЕГОДНЯ 07:56 2018-02-18T07:56:40+03:00

‍Музыкант назвал эту акцию помощи всем людям самым важным делом в своей карьере [видео]

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Канадский рэпер Дрейк снял клип на песню God's Plan («Божий замысел), во время съемок которого раздал обычным людям около миллиона долларов, а точнее 997 тысяч долларов.

Причем в самом начале своего нового видеоролика музыкант признается: «Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу».

Так, Дрейк пожертвовал 50 тысяч молодежному центру и спонсировал обучение одному из студентов Университета Майами на такую же сумму. Еще 20 тысяч рэпер передал пожарной части, а 10 тысяч достались музыкальной школе при Университете Майами.

Кроме того, музыкант подарил нескольким семьям новые автомобили и оплатил некоторым горожанам покупки в супермаркете. Затем же он стал просто раздавать пачки денег на улице всем нуждающимся.

Drake - God's Plan (Official Music Video).

Позднее певец признался в своем Instagram, что эта импровизированная акция помощи различным людям стала самым важным делом в его карьере.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. По данным издания Forbes, он заработал за год 94 миллиона долларов.