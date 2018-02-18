Рэпер Дрейк раздал прохожим миллион долларов
Канадский рэпер Дрейк снял клип на песню God's Plan («Божий замысел), во время съемок которого раздал обычным людям около миллиона долларов, а точнее 997 тысяч долларов.
Причем в самом начале своего нового видеоролика музыкант признается: «Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу».
Так, Дрейк пожертвовал 50 тысяч молодежному центру и спонсировал обучение одному из студентов Университета Майами на такую же сумму. Еще 20 тысяч рэпер передал пожарной части, а 10 тысяч достались музыкальной школе при Университете Майами.
Кроме того, музыкант подарил нескольким семьям новые автомобили и оплатил некоторым горожанам покупки в супермаркете. Затем же он стал просто раздавать пачки денег на улице всем нуждающимся.
Drake - God's Plan (Official Music Video).
Позднее певец признался в своем Instagram, что эта импровизированная акция помощи различным людям стала самым важным делом в его карьере.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. По данным издания Forbes, он заработал за год 94 миллиона долларов.