2018-02-18T09:26:21+03:00
В мире

Трамп рассказал, почему ФБР не смогло предотвратить стрельбу в школе Флориды

По словам хозяина Белого дома, в настоящее время спецслужбы слишком заняты расследованием «российского вмешательства»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Федеральное бюро расследований (ФБР) пропустило предупреждения о готовящемся нападении на школу города Парклэнд (штат Флорида). По словам американского лидера, все дело в том, что сотрудники спецслужбы были слишком заняты расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы, которые состоялись в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.

При этом хозяин Белого дома в очередной раз заверил, что никакого сговора между ним и Москвой никогда не было. «Очень печально, что ФБР пропустило все из тех многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной) кампанией Трампа. Сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться вами!» - написал Трамп в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, стрельба произошла в школе американского Парклэнда (штат Флорида) в среду днем, 14 февраля. Как выяснилось, бойню устроил бывший ученик Николас Круз, который был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной. Жертвами стрельбы стали 17 человек.

А чуть позднее в ФБР признали, что его сотрудники не передали в отделение, расположенное в городе Майами, предупреждение, поступившее от источника накануне стрельбы в школе Парклэнда.

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