2018-02-18T21:42:27+03:00
Происшествия

Посольство России проверяет, были ли россияне на борту разбившегося в Иране самолета

Воздушное судно исчезло с экранов радаров через 20 минут после вылета из Тегерана [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее стало известно, что в Иране разбился самолет с 60 пассажирами на бортуРанее стало известно, что в Иране разбился самолет с 60 пассажирами на бортуФото: REUTERS
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Как стало известно, в настоящее время посольство России в Тегеране проверяет, были ли россияне на борту самолета, разбившегося в это воскресенье, 18 февраля, в Иране

«Посольство России в Тегеране проверяет информацию на предмет нахождения среди пассажиров российских граждан», - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Также в дипведомстве уточнили, что в Иране потерпел крушение самолет французского производства ATR-72, направлявшийся из Тегерана в Ясудж.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, крушение воздушного судна произошло вблизи города Семиром. Экстренные службы сразу же направились к месту катастрофы, однако пробраться туда оказалось нелегко. Дело в том, что лайнер разбился в гористой местности. Кроме того, мешает спасателям и туманная погода.

А чуть позднее выяснились подробности ЧП. Как оказалось, самолет исчез с экранов радаров через 20 минут после взлета. Причем как сообщают местные СМИ, перед крушением лайнер пытался совершить экстренную посадку.

66 человек погибло при крушении иранского самолета.Воздушное судно разбилось в 185 км от Ясуджа (Иран)

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