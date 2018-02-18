2018-02-18T17:33:44+03:00
В мире

Трамп: Россия преуспела в создании хаоса в США

По словам президента США, утверждения о сговоре его предвыборного штаба с Москвой являются вымыслом
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments87
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что если целью России было создание хаоса в США, то она в этом преуспела.

"Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Также он назвал вымыслом заявления о сговоре его предвыборного штаба с российской стороной. При этом напомнил, что он никогда не отрицал возможности «российского вмешательства» в американские выборы.

"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, Китай или другая страна или группировка, или некий гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий в компьютер", - написал американский лидер.

Как сообщал сайт kp.ru, конгресс США и ФБР проводят расследования по поводу так называемого "российского вмешательства" в выборы президента 2016 года.

Напомним, Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, считая их абсолютно голословными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении в Дагестане
Украинские неонацисты обещают новые погромы российских объектов в Киеве
Курдские военные отряды в Африне призвали сирийскую армию вмешаться в ситуацию
Число погибших при стрельбе у храма в Дагестане возросло до пяти человек
Российские хоккеисты с канадцами могут встретиться только в финале
Весна придет в Москву не раньше конца марта
Установлена личность подозреваемого в стрельбе у храма в Дагестане
Главу Центробанка Латвии задержали по подозрению в коррупции
Хоккейный турнир на Олимпиаде 2018: сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Словения - Норвегия
Ди Каприо рассказал, где находится самое холодное место на Земле
В Киеве радикалы напали на здания Россотрудничества и Сбербанка
В районе станции Москва-Рижская ребенок, катавшийся с горки, попал под электричку
В России назвали провокацией предложение Варшавы забрать советские памятники
В Иране заявили о готовности ответить на нарушение ядерной программы
На украино-российской границе скопилось больше 100 грузовиков
Лукашенко выразил протест МОК в связи с судейством фристайлиста Кушнира
СМИ узнали, что ЦРУ всегда вмешивалось в выборы в других странах
В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили, требующих отставки Порошенко
Порошенко решил принять участие в судебном процессе по делу о событиях на Майдане
В Иране создали комитет по расследованию авиакатастрофы в провинции Исфахан