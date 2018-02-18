Трамп: Россия преуспела в создании хаоса в США

СЕГОДНЯ 17:33 2018-02-18T17:33:44+03:00

По словам президента США, утверждения о сговоре его предвыборного штаба с Москвой являются вымыслом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если целью России было создание хаоса в США, то она в этом преуспела.

"Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Также он назвал вымыслом заявления о сговоре его предвыборного штаба с российской стороной. При этом напомнил, что он никогда не отрицал возможности «российского вмешательства» в американские выборы.

"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, Китай или другая страна или группировка, или некий гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий в компьютер", - написал американский лидер.

Как сообщал сайт kp.ru, конгресс США и ФБР проводят расследования по поводу так называемого "российского вмешательства" в выборы президента 2016 года.

Напомним, Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, считая их абсолютно голословными.