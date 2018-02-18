Украинские неонацисты обещают новые погромы российских объектов в Киеве

СЕГОДНЯ 21:02 2018-02-18T21:03:03+03:00

Лидер неонацистской группировки Николай Коханивский заявил, что "флешмоб прошел удачно", так как никто из членов организации не был арестован

Изменить размер текста: A A

Лидер неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, экстремистская группировка, запрещена в РФ) Николай Коханивский пообещал новые погромы российских учреждений в Киеве.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве. Ситуация повторилась и в воскресенье, когда нападение было осуществлено также и в офисах «дочки» Сбербанка и Альфа-банка.

"Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора", - сказал Коханивский.

Нападение на российские объекты он назвал "удачным флешмобом", в котором участвовали 300-400 человек".

"Никто из наших ребят не арестован. Мы и далее должны держаться вместе, чтобы не допустить арестов", - добавил националист.

Кроме того, он заявил, что президент Украины Петр Порошенко "дружит с Россотрудничеством и российским бизнесом".

Ранее также сообщалось, что действиям радикалов не препятствовали представители полиции, которые находились рядом с российскими объектами. Активисты забросали

здание Россотрудничества камнями и яйцами, залили краской окна.