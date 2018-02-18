Руководство российской Федерации керлинга не верит в виновность Крушельницкого
Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил, что руководство Федерации не верит в виновность российского спортсмена Александра Крушельницкого.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что допинг-тест олимпийского призера Крушельницкого может оказаться положительным из-за наличия в его организме запрещенного препарата мельдония.
«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте... Честное слово, не знаю, что будем делать. С ужасом ждём этой завтрашней пробы... Если (Крушельницкий) виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил — в полном составе уйдём в отставку», - сказал Созин радиостанции «Говорит Москва».
Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Ранее также стало известно, что, по словам Крушельницкого, мельдоний ему мог подмешать в напиток член российской сборной, не попавший на Олимпийские игры в Пхенчхане. Проба Крушельницкого будет вскрыта 19 февраля.