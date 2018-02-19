Во Львове радикалы разгромили Монумент Славы советским воинам

СЕГОДНЯ 03:42 2018-02-19T08:52:55+03:00

Как всегда, украинские «патриоты» во время своих акций вандализма прячут лица Фото: кадр с видео youtube.com

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Очередная акция «декоммунизации» на Украине: во Львове радикалы из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская националистическая организация) разгромили Монумент Славы советским воинам. Это произошло в четверг среди бела дня в центральном городском парке культуры и отдыха.

Прихватив с собой топоры, молотки и кувалды, вандалы разбили несколько гранитных плит и повредили надпись «Победителям над нацизмом», вместо нее они краской из баллончика написали «памятник оккупантам». Наверное, плохо учились в школе, и не знают, что именно благодаря Красной Армии Львов стал украинским, а до 1944 года принадлежал Польше.

Стоит отметить, что городские депутаты давно обсуждают снос Монумента Славы – они хотят вместо него поставить «мемориал почета» бойцов АТО. Но даже в так называемом Украинском институте национальной памяти, который занимается вопросами декоммунизации, заявили, что этот памятник нельзя сносить, потому что он установлен в честь победы над нацизмом.

Во Львове вандалы осквернили памятник Монумент Славы .Радикалы решили "декоммунизировать" памятник советским воинам-освободителям

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь с 31 декабря на 1 января, когда весь мир весело встречал Новый год, украинские «радикальные патриоты» в переименованном в Днепр городе Днепропетровск оскверняли памятник коммунарам.

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