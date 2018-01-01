Поклонники Бандеры в Днепре облили краской памятник коммунарам

1 Янв. 2018 2018-01-02T00:08:44+03:00

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В ночь с 31 декабря на 1 января, когда весь мир весело встречал Новый год, украинские «радикальные патриоты» в переименованном в Днепр городе Днепропетровск оскверняли памятник коммунарам на улице Каруны.

Постамент облили красной краской и начертали на нём националистические надписи с популярными ныне в Незалежной словами «ганьба» (позор), «слава УПА»* и проч.

Ответственность за этот акт вандализма уже взяла на себя уместная праворадикальная группировка «С14», заявив, что акция приурочена ко дню рождения Степана Бандеры, сообщает городской портал «Информатор».

Памятник революционерам, погибшим в борьбе за советскую власть в 1917–1919 годах, был установлен в городе 60 лет назад, в 1958 году. Высотой он 8,5 метра. На постаменте стоят чугунные фигуры рабочего со знаменем и пистолетом в руке, солдата, матроса и студента.

В Киеве поклонники Бандеры 1 января в честь 109-й годовщины со дня его рождения проводят факельное шествие. А накануне в Чернигове украли бронзовый бюст поэта А.С. Пушкина

*УПА – «Украинская повстанческая армия», запрещённая в России экстремистская националистическая организация.

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