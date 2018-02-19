Заподозренный в допинге Крушельницкий сдал аккредитацию и уехал из Олимпийской деревни

СЕГОДНЯ 04:59 2018-02-19T09:34:48+03:00

Александр Крушельницкий в паре с женой и партнёром по сборной Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте Фото: REUTERS

Накануне в организме российского керлингиста обнаружили мельдоний, а результаты вскрытия пробы В появятся позже ближе к вечеру. Но информацию об отъезде из Олимпиады позднее опровергли

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Российский керлингист, бронзовый призер Олимпиады – 2018 Александр Крушельницкий, в организме которого обнаружили запрещенный мельдоний, после положительного теста на допинг сдал свою аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню в южнокорейском Пхёнчхане, передает портал Inside the Games.

Позднее эту информацию опроверг "КП" пресс-аташе сборной России Константин Выборнов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Федерации керлинга России не верят в то, что Александр действительно принимал запрещенный уже более года препарат, из-за которого у нашей сборной такие серьезные проблемы. Сам же Крушельницкий подозревает, что мельдоний ему подмешали в питье во время японского тренировочного сбора. Это мог сделать кто-то из спортсменов, не попавших на зимние Игры в Пхёнчхане.

Между тем, все теперь ждут результатов вскрытия пробы В. Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов сказал, что они появятся позже 19 февраля, ближе к вечеру.

Напомним, бронзу в дабл-миксте Александр Крушельницкий завоевал в паре с женой и партнёром по сборной Анастасией Брызгаловой.