2018-02-19T14:22:21+03:00
Звезды

Российский фильм "Движение вверх" собрал в прокате более 3 млрд рублей

К настоящему моменту спортивную драму посмотрели около 12,25 млн человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спортивная драма повествует о победе советских баскетболистов на Олимпиаде в МюнхенеСпортивная драма повествует о победе советских баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене
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Вышедшая в прокат 28 декабря 2017 года спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева собрала в прокате около 3,3 млрд рублей. Такие общие кассовые сборы были зафиксированы на территории России и стран СНГ.

Только за минувшее воскресенье фильм собрал 6,48 млн рублей. При этом за все время проката "Движение вверх" посмотрели около 12,25 млн человек.

Как передает телеканал "360" со ссылкой на данные портала kinobusiness.com, больше всего желающих сходить на спортивную драму в кинотеатр оказалось именно в нашей стране.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данный фильм стал самым кассовым в истории российского кинематографа, обогнав даже фантастическую картину Джеймса Кэмерона "Аватар".

Напомним, что "Движение вверх" повествует о невероятной победе советских баскетболистов над сборной США во время летней Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

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