2018-01-14T02:18:44+03:00
Звезды

Драма «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом в истории российского кино

Картина побила все рекорды, собрав в прокате почти 1,7 миллиарда рублей [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фильм о советских баскетболистах побил российский рекорд кассовых сборовФильм о советских баскетболистах побил российский рекорд кассовых сборовФото: кадр из фильма
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Вышедшая в прокат 28 декабря 2017 года спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева стала самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Как свидетельствуют данные ЕАИС, ее кассовые сборы составили уже свыше 1,693 миллиарда рублей.

Таким образом, история о победе советских баскетболистов над сборной США на летней Олимпиаде 1972 года в Мюнхене уже обошла предыдущих лидеров проката — военную драму «Сталинград» (1,669 миллиарда рублей) и сказку «Последний богатырь» (1,653 миллиарда).

На сегодняшний день «Движение вверх» посмотрели почти семь миллионов человек, больше зрителей было только у «Дневного дозора» (7,4 миллиона) и «Иронии судьбы – 2» (8,8 миллиона(, но прокат продолжается.

Кстати, «Комсомольская правда» выяснила, как сложилась судьба советских баскетболистов, которые стали прототипами главных героев фильма.

"Движение вверх": где правда, а где вымысел?.

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