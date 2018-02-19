2018-02-19T16:39:50+03:00
Москва

Москвичей призвали к осторожности на дорогах из-за снегопада

Столичные власти попросили автомобилистов пересесть на общественный транспорт
Дарья ИВАШКИНА
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Москвичей призвали к осторожности на дорогах из-за снегопадаМосквичей призвали к осторожности на дорогах из-за снегопадаФото: Иван МАКЕЕВ
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В понедельник, 19 февраля, московским автомобилистам рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с чересчур снежной погодой в столице. Тем же водителям, которым не удастся пересесть на общественный транспорт, в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП») посоветовали быть внимательными на дорогах и при парковке.

«Напоминаем о необходимости соблюдать правила дорожного движения и парковаться только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций», - говорится в сообщении на сайте ГКУ «АМПП».

В столичном департаменте транспорта также попросили автомобилистов пересесть на метро, автобусы, трамваи и троллейбусы, так как в понедельник на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица, а также может ухудшиться видимость и увеличиться число ДТП. «Если без автомобиля не обойтись, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения: не превышать скорость, следить за дистанцией, не совершать внезапных обгонов и перестроений», - добавили в департаменте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник на Москву обрушился очередной снегопад. «КП» продолжает следить за ухудшением погодных условий в столице.

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